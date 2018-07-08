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Antalya'da KKKA'dan bir ölüm daha

Antalya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan 64 yaşındaki bir kişi, yaşamını yitirdi.
08 Temmuz 2018 15:50
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Antalya'da KKKA'dan bir ölüm daha

Antalya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan 64 yaşındaki bir kişi, yaşamını yitirdi.

Geçen 22 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde Alanya'nın kırsalında olan Kozlar Yaylası'ndaki evinden Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bahçesine gelen 64 yaşındaki Ali Çetin, sulama yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Halsizlik ve ishal şikayeti olan Ali Çetin, ailesi tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Buranın acil servisinde tedavi edilen Çetin, ilaç yazılarak taburcu edildi. Çetin'i geçen pazartesi günü tekrar rahatsızlanıp aynı şikayetleri artarak devam etmesi üzerine ailesi tekrar aynı hastaneye götürdü. Yine acil serviste tedaviye alınan Çetin, yapılan test ve kan tahlili sonucu trombosit değerlerin aşırı düşük olduğu tespit edildi. Hastanede Trombosit ayırma cihazının olmadığı için Çetin, buradan ambulansla Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Burada test yapıldığı sırada üzeri çıkarılan Çetin'in koltuk altındaki görünmesi zor olan kısmında kene olduğu kızı tarafından fark edildi. Üzerinde bulunan kene doktorlar tarafından çıkarılan Çetin, yoğun bakım servisine yatırıldı. 4 gündür tedavisi süren Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'ndeki Belen Mezarlığı'na defnedildi.

Gerekli tedbirler alınmadı iddiası

Öte yandan Çetin'in ailesi toprağa verildiği sırada hiçbir sağlık görevlisinin gerekli önemleri almak için gelmediğini ve kendi imkanıyla eldiven ve maske takarak defini gerçekleştirdikleri iddia etti. Yaşanan bu olaydan dolayı bölge hakkının tedirgin olduğu ileri sürülürken, Çetin'in düzenlenen ölüm raporunda yer alan ölüm şeklinde ise 'Bulaşı Hastalık' (doğal ölüm) olarak ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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