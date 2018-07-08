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Almanca ve Fransızca dillerinde ilk kez 'e-YDS' yapıldı
ÖSYM tarafından Almanca ve Fransızca dillerinde ilk kez gerçekleştirilen elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 915 aday katıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Almanca ve Fransızca dillerinde ilk kez elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) düzenlendi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde dün ve bugün yoğun bir sınav temposu yaşandı. Hafta sonu e-Sınav merkezlerinde 4 bin 440 aday sınava girdi.
Almanca ve Fransızca dillerinde 7 Temmuz Cumartesi günü ilk kez gerçekleştirilen e-YDS'ye toplam 915 aday başvurdu. Sınav sonuçları, aynı gün saat 19.20'de ÖSYM internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM tarafından bugün ise İngilizce e-YDS düzenlendi. Sınava 3 bin 525 aday başvurdu.
Önceden sadece İngilizce dilinde e-Sınav hizmeti veren ÖSYM, bu yıl Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden de e-Sınav düzenlemeye başladı.
Arapça ve Rusça dillerinde e-Sınav ilk kez 10 Haziran 2018'de yapılmıştı.
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