1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'de sular durulmuyor! Başkan kurultayı toplamalı

CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy: - "Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır"
08 Temmuz 2018 16:02
Yazdır
CHP'de sular durulmuyor! Başkan kurultayı toplamalı

CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy, "Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır." dedi.

"Değişim Gençliği" adıyla, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşarak, CHP'de değişimin gerekli olduğuna dair açıklama yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Özsoy, 24 Haziran seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Seçimden istediğimiz sonucu alamadık. Birlikte üretmek, barış içinde yaşamak isteyen bizler seçimden mağlup ayrıldık. Hal böyle olunca da Türkiye'de geniş kitlelerin umudu, muhalefet cephesinin lideri konumundaki partimizde mutlak suretle bir değişimin kaçınılmazlığına dikkat çekiyoruz. 'AKP seçimin kaybedenidir' anlayışını reddediyoruz. AKP ve onun stepnesi kazanmıştır. Gerçeklik budur. Bilimsel verileri esas alan gençler bunu görmektedir. Karanlık bir geleceğe karşı umudunu yitirmeyen bizler buradayız çünkü bizler, 'Para yoksa bulunur ordu yoksa kurulur diyen birinci ve ebedi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz."

Değişimle bir kişiyi, bir ismi işaret etmediklerini dile getiren Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır. Alt kadrolara baskı yapmaktan vazgeçilmeli değişim rüzgarının önüne set çekilmemelidir. Genel merkez yöneticileri 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı, meclis üyesi belirleyecek diye milyonların geleceği karartılmamalıdır." dedi.

"Koltuk sevdalılarının bu partide yeri yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçimi kaybetmiş genel başkan" ve "Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri dönelim" pankartları taşıyan grup, "Değişim için yeterince bekledik" ve "Değişim, değişim, değişim" şeklinde slogan attı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 4,035 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Törene katılanlara anlamlı hediye
09 Temmuz 2018 19:36		 Erdoğan için 101 pare top atışı
09 Temmuz 2018 19:30
HSK'de müsteşarın görevleri bakan yardımcısına verilecek
09 Temmuz 2018 19:20		 Radyo ve televizyonlara 90 dakika 'eğitici yayın' zorunluluğu
09 Temmuz 2018 19:12
Başkan Erdoğan: Allah bizi milletimize mahcup etmesin
09 Temmuz 2018 19:09		 'Son Başbakan' Yıldırım, 002 ile son kez TBMM'ye gitti
09 Temmuz 2018 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden izlenimler
09 Temmuz 2018 19:02		 BTK'nın başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak
09 Temmuz 2018 18:59
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
09 Temmuz 2018 18:56		 TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi
09 Temmuz 2018 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşamak 4
90 yaş hayali 3
elti 4
Metinalkan 5
Burhan Altıntop 5
Brandon sanderson 4
aidat ödemeyene asansörün şifresini vermeyen yönetici 5
Melih Germiyan 4
Dekalog 3
ben böyleyim 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam