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Ufuk'un ailesi acı haberle yıkıldı
8 gün sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın ikizi Uğur ile anne ve babası kaymakamlığın tahsis ettiği minibüsle ilçe merkezine götürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın ailesi acı haberle yıkıldı.
Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları, olay yerine 5 kilometre uzaklıktaki Yolluklar Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Evlatlarının ölü bulunduğunu Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde öğrenen anne Durdu ve baba Muhammet Tatar fenalık geçirip gözyaşlarına boğuldu. Evin yakınında bir de ambulans hazır bekletildi. Ufuk'un ikizi Uğur ile anne ve babası, kaymakamlığın tahsis ettiği minibüsle ilçe merkezine götürüldü.
Ailenin taziyeleri Kırıkhan ilçesindeki evlerinde kabul etmek ve cenazeyi de orada toprağa vermek istediği öğrenildi.
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