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CHP grup yönetimi belli oldu

CHP Meclis Başkanvekili Ankara milletvekili Levent Gök, Grup Başkanvekilleri Sakarya milletvekili Engin Özkoç, İstanbul milletvekili Engin Altay ve Manisa milletvekili Özgür Özel oldu
08 Temmuz 2018 16:23
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CHP grup yönetimi belli oldu

Meclis Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Levent Gök'ün ismi belirlendi, Grup başkanvekilliklerine İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç seçildi.

TBMM Genel Kurulunda dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısını basına kapalı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, grup ve Meclis yönetimi seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 119'unu alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu.

Geçen dönemki grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanılan 136 oyun 131'ini alarak ,yeniden bu göreve getirildi.

Katip üyelik için 8 ve idare amirliği için 5 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimlerin ikinci turuna geçildi.

Bu arada toplantı öncesinde bazı milletvekillerine parti içindeki kurultay talepleri soruldu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "barış" dediklerini, Türkiye'nin gerginliğe ihtiyacının bulunmadığını belirterek, iktidarın, CHP üzerinde bir oyun oynadığını, bunun aracısı olmayacaklarını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de partinin yapısal sorunları bulunduğunu, kişiyle ilgili değişebilecek bir sorun olmadığını kaydetti. Şeker, bunları kendi iç mekanizmalarında tartışıp, çözüm üretmek üzerine görüşmeler yapmaları gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin, "İmza toplanıyormuş" sözlerine Şeker, "Onunla ilgili bir iddia var, o iddia ne noktaya gelir hep beraber göreceğiz. Ama mesele Ahmet gitsin, Mehmet gelsin meselesinin ötesinde. Çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var. Bunları parti içinde konuşup tartışıp, yapısal sorunlarımızı çözmek durumundayız." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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