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Ufuk'un cansız bedeni dağdan indirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni dağdan indirildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni dağdan indirildi.
Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolduktan sonra güvenlik korucuları tarafından olay yerine 5 kilometre uzaklıktaki Yolluklar Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede ölü olarak bulunan küçük çocuğun cansız bedeni kurtarma ekipleri ve jandarma tarafından indirildi.
Araçla getirilen Ufuk'un cesedi ambulans ile Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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