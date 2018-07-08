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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriyelilerle buluştu

Öz, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte hizmet veren hastaneyi ziyaret etti ve kampta incelemelerde bulundu
08 Temmuz 2018 16:37
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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriyelilerle buluştu

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Gaziantep'teki Nizip Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz'ün ilk durağı, Nizip Konteyner Kenti oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgililerden brifing alan Öz, daha sonra konteyner kentin hastanesini ziyaret etti.

Ekipmanları inceleyip, Suriyeli doktorlarla sohbet eden Öz, ardından Suriyeli çocukların yararlandığı eğlence merkezine geçti. Burada çocuklarla resim yapan Öz, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Konteyner kentin diğer alanlarını da gezen Öz'ün, kadın kuaföründe iple yüzüne epilasyon yaptırması renkli görüntülere sahne oldu.

Suriyeli bir ailenin kaldığı bir konteynere konuk olan Öz, ailenin hasta olan 14 aylık bebeğini muayene ederek tedavisiyle ilgili tavsiyelerde bulundu

- "Ne kadar güçlü olduklarını görüyorum"

Mehmet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampların oluşturulmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kampları çok temiz ve sağlıklı bulduğunu dile getiren Öz, "Beni en çok ilgilendiren ve bana en çok dokunan konu, gördüğüm ve konuştuğum insanlar. Konuşmalarından ne kadar güçlü olduklarını görüyorum." dedi.

Kampı ziyaretinde tanıştığı Suriyeli doktorun anısını paylaşan Öz, şunları kaydetti:

"Doktor 6 sene önce DEAŞ'tan kaçıp gelmiş. 6 yıl önce bölgesine DEAŞ teröristleri gelince, kendisine 'kadın hastalarına bakamayacağını' söylemişler. Doktor da 'Peki kadınlara kim bakacak' diye sorduğunda da 'Başka doktor getireceğiz' demişler ama tabii ki getirmemişler. Şimdi o adam 6 yıldır burada insanları tedavi ediyor. Bugün buna benzer 500 kadar doktor görev yapıyor. Bu gibi insanlarla tanıştığım zaman iftihar ediyorum. Bu insanlar fakir değiller aslında. Bu mültecilere yardımcı olursak zaten kendilerini kalkındıracaklardır. Yeter ki birazcık elimizi uzatıp, bir şeyler verelim."

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan Doç. Dr. Halit Yerebakan da sağlığın geliştirilmesi konusunda tüm dünyada çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, kamp ziyaretini de sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerini kaydetti.

Suriye'deki savaşın giderek şiddetini azaltmaya başladığını dile getiren Yerebakan, "Bugün Suriyeli çok fazla çocuk var. Önümüzde 2 seçenek bulunuyor. Ya bunları eğitip belki dünya liderleri çıkaracaksınız ya da kaderine terk edeceksiniz." dedi.
Anadolu Ajansı
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