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Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca çarpıp devrilen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, biri bebek 5 kişi yaralandı
Adana'da yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, biri bebek 5 kişi yaralandı.
Hilmi Aksoy'un kullandığı 33 EF 784 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan Banu Aksoy (35) olay yerinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada otomobil sürücüsü Hilmi Aksoy ve bir bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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