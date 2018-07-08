Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı

TÜRKİYE'DE sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Bedarana kırsal Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen şelengo hasadı bu yıl erken başladı. Önceki yıllara nazaran yaklaşık bir hafta erken başlayan hasat, 45 dereceyi aşan sıcaklığın altında gerçekleştiriliyor. Viranşehirli çiftçiler, tuzlanarak tüketildiği gibi salata ve turşusu da yapılan şelengonun tanıtılmasını istiyor. Görüntüsü karpuza, tadı ise salatalığa benzeyen şelengonun acı olanları ise isilik tedavisinde kullanılıyor. Çok narin bir sebze olan şelengo dalından koparıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmediği takdirde tadını kaybederek bozuluyor. Vatandaşlar arasında şifalı olduğuna inanılan şelengonun ekimi nisan ayında yapılırken hasadı ise mevsimsel şartlara göre yaz mevsiminin sonunda gerçekleştiriliyor. Sıcak hava nedeniyle sabah erken tarlaya giden ve ailesiyle birlikte şelengo toplayan Abdulrahman Polat, "Nisan ayında ekimine başlıyoruz. Bir hafta, on gün sonra çapasını yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz. Yaklaşık 45-50 günden sonra artık ürünler çıkmaya başlıyor. Bizim bu köy bölgesi çok eken bölgeler. Toprağından dolayı, kara toprak rutubeti bırakmıyor. Biraz daha nemli. Susuz, organik, ilaç, katkı falan yok. Topladıktan sonra Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe'den gelenler var. Onlara veriyoruz. Kalanları da şehre gönderiyoruz. Günde 15 ton ürün çıkabiliyor. Zahmeti çok, kazancı az" dedi.

ÇİFTÇİLER ÜRÜNÜN TANITILMASINI İSTİYOR

Ürünün günlük olarak nasıl büyüdüğünü de gösteren Polat," Biz bunları topladıktan sonra kısım kısım ayırıyoruz. En çok ilgi görenin fiyatı 1 lira, 1 buçuk lira arasında. Diğerleri ise 50 ile 75 kuruş arasında. Bunun da masrafı sabahın 4'ünde geldiğimiz için traktörü, gübresi çapasıdır, yani elde avuçta kalan bir şey yok. Bir çok ailenin geçim kaynağı, desteklenmesinin olmasını istiyoruz. Bir de bu bölgenin olduğu için bir festivalle, devlet kanalıyla tanıtılmasını istiyoruz. Yurt genelinde bunun bir Pazar payının olmasını istiyoruz. Tanıtımı olsun ki Türkiye'nin her yerine dağılsın. Pazar payı büyüdükçe üretim de çoğalır" diye konuştu.

HEM YENİLİYOR HEM DE TEDAVİDE KULLANILIYOR

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen şelengonun tarladan toplandıktan sonra 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Salatası, turşusu, dolması ve cacığı yapılabilen şelengo, kabuğu ile birlikte tüketilebiliyor. Ayrıca şelengonun kan şekerini düşürdüğüne ve kandaki toksinleri temizlediğine inanılıyor. Acı olanları ise yörede isilik tedavisinde kullanılıyor.