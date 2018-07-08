1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta ilk kez 'geyik böceği' bulundu

TÜRKİYE'de koruma altında bulunan, yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen ve bilimsel adı 'lucanus cervus' olan 'geyik böceği' Sivas'ta ilk defa görüldü. Kadir Kaya (31), merkeze bağlı Zengi köyünde, 3 gün önce hayvanlarını otlatırken, bulduğu böceği evinde korumaya aldı.
08 Temmuz 2018 16:55
Yazdır
Sivas'ta ilk kez 'geyik böceği' bulundu

TÜRKİYE'de koruma altında bulunan, yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen ve bilimsel adı 'lucanus cervus' olan 'geyik böceği' Sivas'ta ilk defa görüldü. Kadir Kaya (31), merkeze bağlı Zengi köyünde, 3 gün önce hayvanlarını otlatırken, bulduğu böceği evinde korumaya aldı.

Merkeze bağlı Zengi köyü Kadiroğulları mezrasında yaşayan, çiftçilikle uğraşan, evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Kaya, 4 gün önce televizyonda haberleri izlerken, geyik böceği ile ilgili haber gördü. Kaya, ertesi gün hayvanlarını otlatırken, arazide aynı böceği görüp, tanıyarak, korumaya aldı. Kaya, dünyada sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlikede bulunan geyik böceğini evine götürdü. İnternette araştırma yapan Kaya, öğrendikleri doğrultusunda, kutuda kozalak ve tahta parçaları ile suyla böceği beslemeye başladı.

Akşam haberde izlediği böcekle ertesi sabah arazide karşılaştığını anlatan Kadir Kaya, "Haberde izlediğim böcek ilgimi çekti. 1 gün sonra hayvan otlatırken bu böceğe denk geldim. Elime aldım, baktım böcek televizyonda gördüğümün aynısına benziyordu. Aldım, eve getirdim. Daha önce hiç bu böcekten görmemiştim. İlgimi de çekmemişti. Haberde gördükten sonra da ilgimi çekti. İnternette araştırdım baktım 'geyik böceği' diye çıktı. Haberde ve internette gördüğüm kadarıyla değerli bir böcekmiş. Değerli olduğu için ben de aldım eve getirdim. Devlet yetkililerine teslim edeceğim" diye konuştu.

'TESLİM EDENE KADAR YAŞATACAĞIM'

Böceği yetkililere teslim edene kadar yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten Kaya, "Bunu 3 gün önce buldum. Ne yer ne içer, diye araştırdım internetten. Ufak bir kabın içerisine toprak, çam kozalağı, ağaç parçası ve su koydum. Hayvan ölmesin, diye bakıyorum. Yetkililere teslim edene kadar yaşatmayı düşünüyorum. Çocuklar seviyor ama biraz korkuyorlar. Böcek için 'değişik hayvan' dediler. Önce korktular sonra alıştılar. Ellerine almaya başladılar" dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, geyik böceğine Sivas bölgesinde ilk kez rastlanıldığını belirtti.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 2,419 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Böyle isyan etti: Beni gören korkup kaçıyor
09 Temmuz 2018 19:42		 Tek kelimeyle vahşet! Korkunç olay
09 Temmuz 2018 19:34
Kazanın meydana geldiği rayların onarımı sürüyor
09 Temmuz 2018 18:43		 Antalya'da, devrilen araçta ölen 4 kişi defnedildi
09 Temmuz 2018 18:40
Tamamlanınca 1,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek
08 Temmuz 2018 21:33		 Bir ilçeyi yasa boğan ölüm!
08 Temmuz 2018 21:28
2 işçinin öldüğü kaçak kömür ocağının sahibi tutuklandı
08 Temmuz 2018 21:18		 Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
08 Temmuz 2018 20:29
Tekidağ'daki tren kazasında 10 ölü, 73 yaralı var
08 Temmuz 2018 20:25		 Tren kazası bölgesine askeri helikopterler gönderildi
08 Temmuz 2018 19:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşamak 4
90 yaş hayali 3
elti 4
Metinalkan 5
Burhan Altıntop 5
Brandon sanderson 4
aidat ödemeyene asansörün şifresini vermeyen yönetici 5
Melih Germiyan 4
Dekalog 3
ben böyleyim 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam