90 yıllık minaresiz cami

MANİSA Yunusemre ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Beydere Mahallesi'nde yaklaşık 90 yıl önce yaptırılan tek katlı ve minaresiz camide vatandaşlar ibadetlerini sürdürüyor. Mahalle Muhtarı Ramazan Çetinkaya ise minaresi olmayan camiden ezanın merkezi sistemden okunduğunu ve 25 hanesi bulunan mahalle için burasının yeterli olduğunu dile getirdi.

Yunusemre'nin 25 hane, 34 nüfuslu kırsal Beydere Mahallesi'nde, 90 yıl önce imece usulü yaptırılan tek katlı minaresiz cami, görenlerin dikkatini çekiyor. 80 metrekarelik kullanım alanına sahip, kadınlara ayrılan bir bölümün de yer aldığı camide, mahalle sakinleri beş vakit ibadetlerini yerine getiriyor. Camide ezan da merkezi sistemle okunuyor.

Beydere Mahallesi Muhtarı Ramazan Çetinkaya, caminin yaklaşık 90 yıl önce imece usulü yapıldığına dikkat çekip, minaresinin ise maddi yetersizlik nedeniyle yapılamadığını söyledi. Muhtar Çetinkaya, "Kırsal bir mahalleyiz. Çiftçilik ve küçük çapta hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Mahallemizde yaşayanlar daha çok yaşlılar ve maddi durumları iyi değil. Geçmişte de ancak imece usulu camiyi yapabilmişler. Minare çok masraflı olduğu için yaptırılmamış. Caminin kadınlar için yapılan bölümü zamanla hasar görünce belediyenin desteği ile bitişiğe ek bina olarak yeniden yapıldı. Mahallemizin nüfusu az olduğu için camimiz bize yetiyor" dedi.

Minaresi olmayan camilerinde görevli bir imam bulunduğunu belirten Muhtar Çetinkaya, 10 yıl öncesine kadar ezanın, caminin yanında bulunan yüksek bir duvarın üzerinden okunduğunu anlattı. Çentinkaya, ezan artık merkezi sistemle okunduğunu için buna da gerek kalmadığını kaydetti.

Mahallelerinde bakkal ve kahvehanede bulunmadığına dikkat çeken muhtar Çetinkaya, "Beydere bir orman köyü olduğu için ne bir bakkalımız var ne de köydeki erkeklerin vakit geçirebilecekleri bir kahvehane var. İhtiyaçlarımızı çevremizdeki yakın mahallelerdeki marketlerden ve kahvehanelerden karşılıyoruz" diye konuştu.