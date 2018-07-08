Gençler artık mobil uygulama yazacak

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA), 5 gün süre ile Mobil Uygulama Geliştirme Kampı gerçekleştirildi.

MYO Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi Bora Aslan "Günlük hayatın vazgeçilmez aletlerinden olan ve kimsenin yanından ayıramadığı akıllı telefonlar ve tabletler için üretilen kodlara ve yazılımlara mobil uygulama deniyor. Mobil Uygulama Geliştirme Kampı'ndaki katılımcılar da bu mobil uygulamaların nasıl yazılacağı, sürekli güncel olması ve hangi sistemde çalışacaksa ona göre kodlanması gerektiği gibi pek çok konuda bilgi sahibi oldular" dedi.

Mobil Uygulama Geliştirme Kampı'nda katılımcı gençlere, mobil uygulamanın nasıl yapıldığı, ilk aşamada bilinmesi gerekenler, ortaya çıkan mobil uygulamayı geliştirmek için hangi programlama dillerine hakim olunması gerektiği Dr. Öğr. Üyesi Bora Aslan tarafından öğretildi.