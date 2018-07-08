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Orgeneral Akar, İncirlik'te denetlemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile İncirlik'te incelemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla İncirlik'te inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına gitti.
Orgeneral Akar, üs komutanlığından brifing alarak, üste unsurları bulunan ABD, İspanya ve Katar askeri yetkilileri ile bir araya geldi.
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