|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Mardin'de iki terörist teslim oldu
Mardin'de Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu haber 809 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI