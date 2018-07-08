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'Son Başbakan'ın kullandığı otomobile gözü gibi bakıyor

Başbakan Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışı sırasında kullandığı 1957 model klasik otomobilin sahibi Murat Akarsu, "Son Başbakan"ın hatırasını taşıyan klasik otomobili özenle koruyor.
08 Temmuz 2018 17:27
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'Son Başbakan'ın kullandığı otomobile gözü gibi bakıyor

Orijinalliği ile Türkiye'de "tek" olduğu belirtilen 61 yaşındaki Plymouth Savoy marka otomobil, İzmir ile Manisa arasında yapılan tünellerin açılışı sırasında Başbakan Binali Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin iki ucu arasında kullanmasının ardından "Son Başbakan'ın kullandığı araç" olarak nitelendirildi.

Aracın sahibi ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu, aracı klasik otomobillerin muhafaza edildiği özel bir kapalı garajda tutuyor. Fuarlar, etkinlikler ya da özel günlerde trafiğe çıkartılan araç hem görünümünü hem de kondisyonunu korumak amacıyla özenle bakılıyor.

Araca orijinalliğini bozacak hiçbir yenileme yapılmıyor. Yenilenecek parçalar ABD'den üretim yılına uygun olarak sipariş ediliyor, tamiri ise klasik otomobil restorasyonu ustalarınca gerçekleştiriliyor.

Trafikte dikkatle kullanılan ve az kilometre yapmasına rağmen bakımları aksatılmayan Plymouth Savoy, yola çıktığında çevredekilerin ilgisini çekiyor.

"Türkiye'de tek"

Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracı 5 yıl önce İstanbul'daki bir klasik otomobil tutkunundan satın aldığını, çok kötü durumdaki aracın restorasyonu için ABD'den orijinal parçalarını getirttiğini, uzun süren çalışmaların ardından aracı ilk günkü haline dönüştürdüğünü anlattı.

Otomobili 5 yıldır koleksiyonunda sergilediğini dile getiren Akarsu, "1957 model, 8 silindirli, otomatik vites. Şanzımanı tuşlarla hareket ediyor. Dört kapı, direksiz. Bu özellikleriyle Türkiye'de envanterlerde tek görülüyor. Kondisyon bakımından da üst düzey." bilgisini aktardı.

Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışından önce Başbakanlıktan ve AK Parti'nin İzmir teşkilatından talep iletildiğini ifade eden Akarsu, kendisine ve üyelere ait bazı araçların bilgi ve fotoğraflarını Başbakanlığa gönderdiklerini, Başbakan Yıldırım'ın bu aracı seçtiğini söyledi.

Akarsu, otomobili Başbakan Yıldırım kullanmadan önce bakımdan geçirdiklerini dile getirerek, "Bu arabada şanzıman tuşlarla hareket ettiği için kullanmadan önce kendilerine kısa bir bilgi verdim. Açılışta kendi çalıştırdı, kendi stop etti. Sayın Başbakanımız otomobillerden anlayan bir insan, sorunsuz kullandı." şeklinde konuştu.

"Çok kişi aradı"

Açılıştan sonra kendisini yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişinin aradığını kaydeden Akarsu, klasik otomobil tutkunlarının ve Başbakan Yıldırım'ın sevenlerinin otomobili satın almak istediğini söyledi.

Akarsu, şunları kaydetti:

"Koleksiyonerler tarafından yoğun bir şekilde telefon trafiğine tutuldum. Çok kişi aradı, koleksiyonlarına katmayı arzu ediyorlar. Son Başbakanımızın kullandığı bir araç, önemli bir açılışta kullandı. Bu nedenle koleksiyonerler talep gösteriyor. Aracımız zaten satılıktı. Sayın Başbakanımızın kullanması gururlandırdı ama fiyatını arttırmadık."
Anadolu Ajansı
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