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Sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti

Sıcak havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti.
08 Temmuz 2018 18:33
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Sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti

Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak serinlemeyi tercih etti. Serinlemek için denize atlayan bir kişi ise akıntıya kapılınca denizden çıkamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen deniz polisleri genci can simidi atarak denizden çıkardı.

MENEKŞE PLAJI DOLDU

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda serinlemeye çalıştı. Sahile akın edenler yüzerek ve piknik yaparak hafta sonunu geçirdi.

Sabahın erken saatlerden itibaren Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na gelenler sıcak hava ve yüksek nemden korunmak için kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktı. Bazıları güneşten korunmak için yanlarında getirdikleri çadırlarda ve gölge yerlerde korunmayı tercih etti. Bazıları ise aileleriyle birlikte mangal yakarak piknik yaptı. Sahilde olası boğulmaları önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından görevlendirilen cankurtaranlar hazır bekletildi. Kalabalık nedeniyle duş yerleri ve tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neriman Yılmaz," Ayaklarım ağrıyordu. Çocuklarımla birlikte ilk defa geldim. Ortam çok güzel" diye konuştu. Arkadaşlarıyla serinlemek için sahile gelen Nurullah Aslandağ ise, " Yaklaşık 10 senedir geliyorum. İstanbul son yıllarda bayağı kalabalıklaştı." dedi. Aslandağ'ın arkadaşı da kalabalık nedeniyle hijyen ve temizlik konusunda sıkıntıların olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı
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