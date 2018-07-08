1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eve düşen yıldırım, 30 hanelik köyü yok ediyordu

Karabük'te 30 hanelik köyde çıkan yangında bir cami, köy odası, 6 ev, evlere ait ahır ve samanlıklar küle döndü. Yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklayan Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, "Devletimiz zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
08 Temmuz 2018 18:38
Yazdır
Eve düşen yıldırım, 30 hanelik köyü yok ediyordu

Karabük'te 30 hanelik köyde çıkan yangında bir cami, köy odası, 6 ev, evlere ait ahır ve samanlıklar küle döndü. Yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklayan Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, "Devletimiz zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık'ın Beydini köyünde çıkan yangın üzerine bir cami, 6 ev, köy odası ve evlere ait ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye Ovacık Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerden itfaiye, orman bölge müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra bugün itibariyle Karabük'e konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri de sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, yangının Ahmet Şahin'e ait kullanılmayan bir eve yıldırım düşmesi sonucu başladığını belirterek şöyle dedi:

"Bölgemizde yağan yağmurun ardından Ahmet Şahin'e ait ve yazlık olarak kullanılan eve yıldırım düşmüş. Yıldırım sonrası çıkan yangın, çoğu ahşap olan evlere sıçradı. Cami, köy konağına ardından da dört eve sıçrayan yangında toplamda 5 ev, bir cami ve bir de koy konağı kullanılamaz hale geldi. Yangına Ovacık Belediyesi, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu, Yenice, Ovacık orman işletme araçları ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Bizim için tek sevindirici olay can kaybının yaşanmaması. Zarar gören bütün vatandaşlarımıza devletimiz tarafından destek olunacaktır."

Bölgeye sevk edilen çok sayıda 112, arazöz, su tankerleri, AFAD, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca yangın sonrası küle dönen evler İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4,930 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Böyle isyan etti: Beni gören korkup kaçıyor
09 Temmuz 2018 19:42		 Tek kelimeyle vahşet! Korkunç olay
09 Temmuz 2018 19:34
Kazanın meydana geldiği rayların onarımı sürüyor
09 Temmuz 2018 18:43		 Antalya'da, devrilen araçta ölen 4 kişi defnedildi
09 Temmuz 2018 18:40
Tamamlanınca 1,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek
08 Temmuz 2018 21:33		 Bir ilçeyi yasa boğan ölüm!
08 Temmuz 2018 21:28
2 işçinin öldüğü kaçak kömür ocağının sahibi tutuklandı
08 Temmuz 2018 21:18		 Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
08 Temmuz 2018 20:29
Tekidağ'daki tren kazasında 10 ölü, 73 yaralı var
08 Temmuz 2018 20:25		 Tren kazası bölgesine askeri helikopterler gönderildi
08 Temmuz 2018 19:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jack wilshere 2
düğün fotoğrafçısı 1
bertaraf et 1
2018-2019 sezonu fikstür çekimi 3
milletvekili aday adayı 1
pinti 2
chp'nin erdoğan yemin ederken ayağa kalkmaması 2
Metinalkan 5
onur albayrak 2
09.07.2018 cumhurbaşkanı yemin töreni 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam