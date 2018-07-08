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Kamu İhale Uzmanları Derneği'nin yeni sistem için önerileri
Kamu İhale Uzmanları Derneği Yeni Hükümet Sisteminde Kamu İhale Kurumun yapılanmadaki yerine ilişkin önerisini kamuoyuyla paylaştı.
Yeni Hükümet Sisteminin bürokrasideki tıkanıkları giderici bir fonksiyonunun olduğunu, yeni sistemle birlikte ülkemizin müreffeh bir konuma gelebilmesinin önündeki engelleri kaldırdığını vurgulayan Kamu İhale Uzmanları Derneği, yeni yapılanmada Kurumlarıyla alakalı önerilerini paylaşarak bu adımlara katkı sağlamak istediklerini belirttiler.
Kamu İhale Uzmanları Derneğine göre Kamu İhale Kurumu işlevselliği ve yarattığı katma değer anlamında örnek teşkil eden bir kurum olduğunu vurgulayarak uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 80'inin yargıya gitmeden önce KİK kararları ile sonuçlandırıldığını, Kamu İhale Kurumunda bütün uyuşmazlıkların yirmi günden daha kısa bir sürede çözümlenmediğini ve karara bağlandığını, bir ihale sürecinin üç ile dört ay sürdüğü ve yargı organlarının bir kaç yılı aşkın sürede karar verdiği bir zaman dilimi düşünüldüğünde, kurumun inceleme görevindeki işlevselliğin açık olduğunu belirtmiştir.
Kamu İhale Uzmanları Derneği, Kamu İhale Kurumu'nun bugün itibariyle Maliye Bakanlığı ile ilişkili ve ayrı kamu tüzelkişiliği olan bir kamu kurumu olduğunu, Maliye Bakanlığı ile olan ilişkilerinin kaynağının esasen devletin bütçesi olduğunu ancak bilindiği üzere yeni sistemde bütçe kanunu teklifini hazırlama konusunun Cumhurbaşkanlığının uhdesinde olduğunu dolayısıyla yeni yapılanmada Kamu İhale Kurumunun Cumhurbaşkanlığı bünyesinde veya Sayıştay Başkanlığı bünyesinde yer almasının ülkemizin menfaatine bir durum olduğunu belirtmiştir.
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