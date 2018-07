3 yaşındaki çocuk evlerinin havuzunda boğuldu

Antalya'da 3 yaşındaki çocuk, yaşadığı sitenin havuzunda boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'ta bulunan bir Rezidans'ta annesinin komşusuna emanet ettiği 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi, havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı. Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Bu sırada suda çırpınan küçük çocuğu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, bugün hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsinin ardından Mehmet Can Karaca'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.