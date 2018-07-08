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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
Onur Akay, oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı.
ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'DA BOY GÖSTERDİ
1965 yılında 'Hıçkırık' isimli filmde 'Küçük Kenan' karakterine can vererek, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan oyuncu Nafiz Kündem, dün gece vefat etti.
Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
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