1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ODTÜ soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e çıktı
08 Temmuz 2018 19:18
Yazdır
ODTÜ soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 2,134 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı
08 Temmuz 2018 19:36		 Son 5 ayda 11 tır kaçak sigara ve alkol imha edildi
08 Temmuz 2018 19:08
Polis elektriği kesip, kumar oynayanların oyununu bozdu
08 Temmuz 2018 15:06		 Uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık cinayetle bitti
07 Temmuz 2018 23:06
Nuriye Gülmen serbest bırakıldı
07 Temmuz 2018 19:34		 Kılıktan kılığa giren polisler fuhuş çetesini çökertti
07 Temmuz 2018 19:07
20 bin TL'yi yatırırsa tutuksuz yargılanacak
05 Temmuz 2018 22:31		 Samsun'da 100 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
03 Temmuz 2018 20:20
TRT eski haber spikeri hakkında istenen ceza belli oldu
03 Temmuz 2018 19:46		 İstanbul'da 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi
30 Haziran 2018 21:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burhan Altıntop 5
pinti 2
düğün fotoğrafçısının damadı dövmesi 2
dudakların kemirilmesi 3
Fenerbahçe 1
Melih Germiyan 4
telef erik 1
recep tayyip erdoğan için para bastırılması 1
katlanır bisiklet 5
ben böyleyim 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam