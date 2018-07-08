701 sayılı KHK ile ihraç edilen 18 bin kişi nasıl itiraz edecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile 18 bin kişi Kamudan ihraç edilmişti. Olağanüstü Hal inceleme Komisyonu, ihraç edilenlerin itiraz süreci ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE OHAL KOMİSYONU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA 701 SAYILI KHK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİN DUYURU

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 7075 sayılı Kanun ile 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir.

701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir

Duyurulur.