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Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Trabzon'daki Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
08 Temmuz 2018 19:23
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Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Türkiye'nin önemli turizm mekanlarından Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Trabzon'da Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, eşsiz manzarası ve Aya Varvara Manastırı gibi alternatifleriyle de adeta turistleri cezbediyor.

Yöreye gelen turistler, seyir terasları sayesinde hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışı seyredebiliyor hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın da üç boyutlu tanıtımını izliyor.

Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Konaklamanın yanında trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan Sümela, doğa, tarih ve kültürü bir arada yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir tatil imkanı sağlıyor.

"Sümela Manastırı en önemli turizm destinasyonumuz"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Doğu Karadeniz'in turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Maçka'nın da bölge ve ülke turizminde parlayan bir yıldız haline geldiğine işaret eden Koçhan, ilçenin 4 bin yıllık geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunduğunu belirtti.

Koçhan, dağ ve yayla turizminin yanı sıra ilçenin en önemli turizm destinasyonlarını manastır ve kiliselerin oluşturduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da Sümela Manastırı en önemli turizm destinasyonumuz. Restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olmasına rağmen ziyaretçi potansiyeli çok iyi. Sümela'ya gelen turistlerimiz ilçemizden gerçekten memnun ayrılıyor. Misafirlerimiz Sümela'nın doğal güzelliklerini keşfederek, yöresel lezzetlerinden tadıyor ve yöre kültürünü birebir yaşama fırsatı buluyor. Biz de belediye olarak turistlerimizin memnuniyetine yönelik gayret gösteriyoruz."

"Yörenin doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor"

Turizme dönük farklı alternatifler oluşturduklarını ifade eden Koçhan, "Bu kapsamda Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı da turizmde ön plana çıktı. Sümela'ya gelen turistlerimiz, Aya Varvara'ya ve muhteşem manzarasına yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Koçhan, turizm sezonunun güzel geçmesini beklediklerini vurgulayarak, "Ziyaretçi potansiyelimiz çok güzel gidiyor. Misafirlerimize tarih, doğa ve kültürü bir arada yaşama fırsatı sunuyoruz. İlginin sezon boyunca giderek daha da artacağına inanıyoruz. Yörenin gerçekten doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor." dedi.

Seyir teraslarının da Sümela'ya çok önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirten Koçhan, Karadağ'ın eteğindeki Sümela Manastırı'nın yemyeşil ormanları ve müthiş manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbettiğini söyledi.

Koçhan, yörede turizme dönük trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de yapıldığını anlatarak, yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet etti.
Anadolu Ajansı
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