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Tekirdağ Valisi'nden 'Tren kazası' açıklaması
Tekirdağ Valisi Ceylan: "(Tren kazası) Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz."
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu ilçesindeki tren kazasında çok sayıda yaralının olduğunu belirterek, "Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." dedi.
Vali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Arazinin çamurlu olduğunu, bu nedenle bölgeye araçların giremediğini dile getiren Ceylan, "Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." ifadesini kullandı.
Bu arada, bölgeye Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarının da intikal ettiği bildirildi.Tekirdağ'da yolcu treni devrildi: Ölü ve yaralılar var
MUHTAR: BÖLGEYE ULAŞIM ÇOK ZOR
Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.
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