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Tren kazası bölgesine askeri helikopterler gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevkini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti. Bölgeye askeri helikopterler sevk edildi.
Tekirdağ'ın Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden tren, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde devrilmiş, Sarılar köyü yakınlarındaki kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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