Tekidağ'daki tren kazasında 10 ölü, 73 yaralı var

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a 15:45 seferini yapan trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor. Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 ÖLÜ, 73 YARALI VAR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100'ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.