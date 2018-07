Başbakanlık kazanın nedenini açıkladı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muratlı-Balabanlı Bölgesine geldiğinde trenin raydan çıkması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var" denildi.

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasının ardından Başbakanlıktan yazılı açıklama yaptı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması (trenin raydan çıkması) sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir" ifadesi yer verildi.