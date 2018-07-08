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Sır perdesi aralandı! Poşete sarıp gömmüşler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 yıldır kayıp olan ve cesedi geçtiğimiz günlerde toprağa gömülü olarak bulunan elektrikçinin dükkanında öldürüldükten sonra poşete sarılıp gömüldüğü yere götürüldüğü öğrenildi.
08 Temmuz 2018 20:43
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Sır perdesi aralandı! Poşete sarıp gömmüşler

Yaşanan olayda Erman Kızıltan'ın A.G.'isimli şahsın elektrikçi dükkanın işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Dükkan sahibi A.G. daha sonra Erman Kızıltan'ın yanına T.A. isimli şahsı işçi olarak aldı. Belli bir süre sonra T.A. ile Erman Kızıltan arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde Kızıltan elektrikçi dükkanındaki işinden ayrılarak, kendi işini kurudu. Dükkan sahibi A.G. ile Kızıltan arasında müşteri çalma mevzusu yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan bu anlaşmazlık sonucu iş yeri sahibi ve beraberindekiler Erman Kızıltan'ı öldürmeyi planladı. Kızıltan'ın dükkanına gelen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., burada şahsı bir süre tehdit ettikten sonra başında ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler daha sonra cesedi dükkanda bırakarak, beraber alkol alarak, cesedi ne yapacaklarını konuştu. Bir sürü tartıştıktan sonra dükkana tekrar geri dönen şüpheliler, Kızıltan'ın cesedi bir poşete sararak minibüse yükledi. Minibüsle Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye mevkiine gelen şahıslar, cesedi araçtan indirerek, gömdü. Cesedi gömen şahıslar daha sonra tekrar alkol almaya devam etti.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Erman Kızıltan'ın kaybolması ihbarı üzerine polis ekipleri A.G., T.A., C.Ö. ve H.S isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel bir ekip 19 Mayıs 2015'te kayıplara karışan Erman Kızıltan'ın kaybolmasıyla ilgili detayları yeniden incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonunda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheliler 6 Temmuz günü Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Kartepe ve İzmit ile İstanbul Ataşehir'de bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER CİNAYETİ NASIL İŞLEDİKLERİNİ ANLATTI

Şüpheliler emniyetteki yapılan sorgularda cinayeti nasıl işlediklerini ve cesedi gömdükleri yeri anlattı. Polis ekipleri şahıslardan aldıkları bilgiler doğrultusunda cesedin gömülü olduğu yeri tespit ederek cesedi çıkardı. Çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Halen emniyetteki sorguları devam eden 4 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu olay Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 12 kişilik özel ekibin bir yıl içerisinde çözdüğü 5. faili meçhul olay oldu.

İhlas Haber Ajansı
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