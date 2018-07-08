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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Bismil ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysi Işık (51) yönetimindeki 72 AV 474 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yakınlarındaki Kara Köprü üzerinde kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Kazada, sürücü Veysi Işık'ın eşi Felek Işık (45), olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Işık ile oğulları Muhammed Aziz Işık (24) ve Bilal Işık (9) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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