|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Türk Kızılayı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı bildirildi
Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.
Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası sonrasında, bölgeye ilk etapta 304 ünite kan sevkıyatı yapıldığı, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Bu haber 1,138 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI