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2 işçinin öldüğü kaçak kömür ocağının sahibi tutuklandı
Zonguldak'ta 2 işçinin kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında hayatını kaybetmesinin ardından ocak sahibi tutuklandı.
Zonguldak'ta 2 işçinin kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında hayatını kaybetmesinin ardından ocak sahibi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde dün akşamüzeri kaçak olarak işletilen maden ocağına meydana gelen göçükte Erkan Conkur ve Hasan Yıldız isimli işçiler yaşamını yitirmişti.
İşçiler son yolculuklarına uğurlanırken ocak salibi olduğu iddia edilen Şenol M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Şenol M., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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