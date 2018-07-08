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Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan 'Serdar' kod adlı 'Serkan Tan'ın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan 'Serdar' kod adlı 'Serkan Tan'ın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Beytüşşebap Akarsu köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan 'Serdar' kod adlı 'Serkan Tan' olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Söz konusu teröristin sözde Botan Saha Van Eyaleti 5"li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlenmiştir" denildi.
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