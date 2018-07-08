Bir ilçeyi yasa boğan ölüm!

Önceki gece Köşk Çevreyolu yakınlarında meydana gelen kavgayı ayırmak isterken kan tutması sonucu fenalaşan ve daha sonra kalp krizi teşhisi ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 41 yaşındaki Sabahattin Kılınç, hayatını kaybetti. Öğlen saatlerinde yaşam savaşını kaybeden Sabahattin Kılınç için ikindi namazına müteakip Köşk Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, işadamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olmayan Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ı işadamı ve Akça Holding Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça teselli etti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Sabahattin Kılınç, kılınan cenaze namazının ardından Baklaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.