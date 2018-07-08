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Vergi affı yapılandırma başvuruları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama ile 7143 sayılı vergi affı kapsamında başlayan borç yapılandırmasının devam ettiği belirtilerek, vatandaşların yapılandırmadan faydalanmaları için uyarıda bulunuldu.
08 Temmuz 2018 21:43
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Vergi affı yapılandırma başvuruları devam ediyor

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun' çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak, yapılandırmadan faydalanmaları için uyarıda bulunuldu.

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Son başvurunun 31 Temmuz Salı günü olduğu anımsatılan açıklamada, aftan yararlanmak isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, "İlan ve reklam vergisi, işgaliye, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın temmuz ayı sonuna kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek" denildi.

Peşin veya taksitle ödeme seçenekleri

Vatandaşların vergi affından faydalanmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7143 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 31 Mart 2018 itibariyle gecikmiş borçlara Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Büyükşehir Belediyesine borcu olan vatandaşlar peşin veya taksitli ödeme yapabilecek. Uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde yüzde 90, 2 taksitli ödemelerde ise yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı
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