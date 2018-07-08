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Liseli Melih motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Antalya'da, kullandığı motosikletle otomobile arkadan çarparak ağır yaralanan Melih Istıl (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 75. Yıl Caddesi 1 Nolu Giriş'te meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Melih Istıl, 07 BIJ 08 plakalı motosikletle seyir halindeyken, 07 BAM 40 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Melih Istıl, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Istıl'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 kız kardeşi bulunan ve boş zamanlarında ailesine ait elektronik üzerine ticaret yapan işyerinde çalışan Melih Istıl'ın cenazesini almaya gelen yakınları gözyaşı döktü. Istıl'ın motosiklet tutkunu olduğu belirtildi.
KAZA ÖLÜMLE SONUÇLANINCA GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ
Antalya'da Melih Istıl'ın, kullandığı motosikletle otomobile arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Istıl'ın motosikletiyle çarptığı 07 BAM 40 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Orhan Kulaksız'ın oturduğu, Kulaksız'ın ehliyetinin olmaması nedeniyle yanındaki arkadaşı Burhan İldere'nin trafik polislerine aracı kendisinin kullandığını söylediği ortaya çıktı. Melih Istıl'ın ölümünü öğrenen Burhan İldere'nin, polis merkezinde, aracı Orhan Kulaksız'ın kullandığını söylediği öğrenildi. Kaza raporunda asli kusurlu Melih Istıl görünürken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. İfadesi alınan Burhan İldere ve Orhan Kulaksız, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
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