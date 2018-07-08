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İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 31-32 derecelerde seyredecek. Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
08 Temmuz 2018 22:09
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İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu 31 derece olacağı tahmin edilen sıcaklıklar önümüzdeki 4 gün için de şöyle olacak:

Cumartesi: Az bulutlu 32 derece

Pazar: Az bulutlu 31 derece

Pazartesi: Çok bulutlu 32 derece

Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece
Memurlar.Net
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