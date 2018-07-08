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Türkiye'ye gelişi kesinleşti!

Asus ZenFone 5Z Türkiye lansmanı gerçekleşti. Yapay zeka destekli yeni Asus ZenFone 5Z, Türkiye'ye gelen ilk resmi Snapdragon 845 işlemcili telefon olma özelliğine sahip. Asus ZenFone 5Z Türkiye sitesinde satışa çıktı. Teknik özellikleri ve fiyatıyla yeni ZenFone 5Z modeline dair detaylar haberimizde.
08 Temmuz 2018 22:19
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Türkiye'ye gelişi kesinleşti!

eçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu ZenFone 5 modeliyle beklenen satış başarısına ulaşan Asus, İstanbul'da düzenlediği lansmanda yeni ZenFone 5Z modelini duyurdu. Yapay zeka destekli yeni Asus ZenFone 5Z, Türkiye'ye gelen ilk resmi Snapdragon 845 işlemcili telefon olma özelliğine sahip. Asus'un Türkiye resmi internet sitesinde satışa çıkan ZenFone 5Z, 2795.79 TL fiyat etiketine sahip.

Asus ZenFone 5Z teknik özellikleri

Ebatları: 153 x 75.65 x 7.85mm

Ağırlık: 155Gr.

Ekran: 6.2inç Super IPS (Gorilla Glass 3 Destekli)

Ekran Çözünürlüğü: Full HD (1080x2246)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (Sekiz Çekirdekli)

Grafik İşlemcisi: Qualcomm Adreno 509

RAM: 6GB/8GB

Depolama Alanı: 6GB RAM ile 64GB, 8GB RAM ile 128GB ya da 256GB

Arka Kameralar: Sony IMX363 Sensörlü f/1.8 Diyaframlı Birincil, 120 Derece Açılı 8MP Çözünürlüklü İkinci Kamera

Ön Kamera: 8MP (f/2.0 Diyaframlı)

İşletim Sistemi: ASUS ZenUI 5.0 Arayüzlü Android Oreo 8.0

Batarya: 3300 mAh

4G Desteği: Mevcut

Ses: NXP Smart AMP Destekli Çift Hoparlör (DTS Headphone X)

USB Bağlantı Tipi: USB Type-C (2.0)

Çift Hat Desteği: Mevcut

Asus ZenFone 5Z fiyatı

Asus Türkiye Mobile İş Geliştirme Müdürü Tolga Özdil, düzenlenen lansmanda yeni Asus ZenFone 5Z'nin fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni Asus ZenFone 5Z Türkiye pazarında 2795.79 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Yapay zeka teknolojisinin hakim olduğu ZenFone 5Z'nin yüksek pil ömrüne dikkat çeken Tolga Özdil, "Ürün, çerçevesiz ekran, çift kamera, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliği ile Snapdragon 845 işlemcisi, akıllı çift kamera sistemiyle yüksek pil ömrüne sahip. ASUS AIBoost teknolojisini içeren ZenFone 5Z, hızlı performans ile batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor.

Yapay zeka (AI) destekli kamera

Yapay zeka ile donatılmış ZenFone 5Z, çerçevesiz ekranı, çift kamerası, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliğini de içinde barındırıyor. Yüksek performans donanımı olan Snapdragon 845 işlemcisi, akıllı çift kamera sistemi, oldukça yüksek pil ömrü ve daha birçok özelliğiyle de dikkat çekiyor.

ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5Z, hızlı performans ile mükemmel batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan ZenFone 5Z'nin Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı da sağlıyor.
Memurlar.Net
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