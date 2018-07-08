1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Millet Kıraathaneleri bulunduğu yerin 'neşe' alanı olacak'

"Kitaplı Kahve"yi İstanbul kültür hayatına kazandıran Demirel, "'Millet Kahvehaneleri', bulunduğu yerin en önemli kültürel ara mekanı ve neşe alanı olacak ve yeni bir kitle oluşacaktır." dedi.
08 Temmuz 2018 22:51
Yazdır
'Millet Kıraathaneleri bulunduğu yerin 'neşe' alanı olacak'

"Kitaplı Kahve"yi İstanbul kültür hayatına kazandıran Abdurrahman Demirel, yaklaşık 8 yıl önce Üsküdar Altunizade'de sanat ve edebiyat içerikli "Kitaplı Kahve"yi açmasının ardından, Üsküdar Belediyesi tarafından açılan "Nevmekan"ın da projesini ve muhtevasını oluşturarak alt yapısını hazırladı.

Kültürel mekanlar üzerine çalışmalar yapan Demirel, kültür, sanat, edebiyat ve insanı bütünleştiren farklı projelere imza attı.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kitaplı Kahve" fikrinin doğuşunu şu sözlerle anlattı:

"Yıllardır Altunizade'de önünden geçtiğim ve 'İnşallah biri sanat merkezi yapar' diye iç geçirdiğim tarihi köşkün üzerinde kiralık yazısını gördüm ve 2010 nisan ayı başında tarihi köşkü kiraladım. Kiraladıktan bir hafta sonra Sadettin Ökten hocama mekanı gösterdim. Sadettin Ökten ve Uğur Derman hocalardan eski İstanbul kahvelerinin nasıl olduğunu, özellikle okuyan ve okumaya meraklı kitle üzerinde bıraktığı etkileri bir çok kez dinlemiştim. Burada yapmak istediklerimi anlattım. Sadettin Hocam çok sevindi ve sonraki zamanlarda da eli hep üzerimde oldu. Mayıs ayı sonunda çok değerli dostlarım Murat Çelik, Yurdal Tokcan, Derya Türkan, Sadık Yalsızuçanlar, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Sema Balkaya Öksüz, Başak Ersöz gibi sanatkarların atölyeleri ile sanat merkezimizi açtık."

"'Yavaşla sen insansın.' diye hissettiren mekanlara ihtiyacımız var"

Hayalindeki ahşap masa ve sandalyeli, odalarından enstrüman seslerinin geldiği, çay kahve eşliğinde dostlarla muhabbetin olduğu, kitap dolu raflarıyla bir mekanı hayata geçirdiğine işaret eden Demirel, mekanın ismini 8 ay sonra bulduğunu dile getirdi.

Demirel, "Kitaplı Kahve" fikrinin en önemli referansının eski İstanbul kahvehaneleri olduğunu belirterek, "Yazarların, sanatkarların buluştuğu, sohbet ettiği ve çevrelerinde insan halkalarının doğal bir kurguyla geliştiği mekanlar İstanbul kahvehaneleri. Modern dünyanın küreselleşmeyle birlikte sunduğu ya da dayattığı her şeyiyle hesaplanmış, gürültü ve kalabalığın içinde kaybolunan mekanların yerine, selamlaşılan, farkında olunan ve farkındalık oluşturan yerler oralar. Fikirlerini uygulamak için fiziki mekan bulacakları müdavimlerin yer aldığı ve bir kimliği olan bu mekanların içinde olmaktan güven duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in "Kimlik, farklı olanın fark edilmesiyle ortaya çıkar." sözünü hatırlatan Demirel, şöyle devam etti:

"Kitaplı Kahve taşıdığı ve barındırdığı kıymetlerle birlikte, aynileştirilmiş ve birbirinden farklı olmayan yapılar içinde, kimliği olan mekan olarak hemen farkedildi. Kitaplı Kahve buluşmaları, dinletiler ve okuma grupları oluşturduk. Gelenlerle aramızda çok güzel bir ünsiyet ortaya çıktı. Yazılı ya da sözlü olmayan, 'ahlaki' bir akit gelişti. Bu güven üzerine inşa edilen gönülden bir sözleşmeydi. İkinci yıl sonuna doğru hem selamlaşıp hal ve hatır sorduklarımız ve soranlarımız çoğaldı hem de kitaplığımızdaki kitaplar, çeşit, nitelik ve sayı olarak arttı. İlk yılımızın ortalarından itibaren televizyon, gazete ve dergiler haberlerimizi yapmaya başlamışlardı. Şimdi 'Kitaplı Kahve' gibi, insan olduğumuzu hissettiğimiz, devamlı koşuşturma içindeki hayatımız için 'Yavaşla sen insansın.' diye hissettiren, kurgulu sanatsal alanların yerine doğal olarak içinde olunacak etkinliklerin olduğu mekanlara ihtiyacımız var."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, düşündükleri Millet Kıraathaneleri için çok iyi bir örnek olduğunu söyledi"

Demirel, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in adaylığı döneminde "Kitaplı Kahve gibi mekanlar yapmalıyız." dediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu cümle üzerine fikrin proje dosyasını hazırladım. Tanımlar, amaçlar, hedefleri yazdım. Mekanın fikri üzerine içeriklerini ve bu içeriklerin nasıl uygulanacağını yazdım. Proje kitaplı kahve, sahne, sanat galerisi ve sanat okulu şeklinde olarak 4 başlıktan oluşuyordu. Pilot isim olarak da 'Üsküdar Şehir Merkezi' diye adlandırdım. Altı ay sonra merkezin fikre göre dekorasyonu devam ederken 'Nevmekan' ismi sevgili kardeşim Halil İbrahim İzgi ile bir köşe yazısı okurken ortaya çıktı. Mekanın iç ana görüntüsünde 'Kitaplı Kahve', yani kitaplar, söyleşiler, dinletiler, okuma grupları, ahşap masa ve sandalyeler ve tabii ki çay, kahve, tatlı ve tost gibi aperitifler olacaktı. Sahne fikrimiz de ise proje işlere sahne vermek veya sahne için özel projeler yaptırmaktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in iradesi ve vizyonu Türkiyemize özel ve örnek bir mekanı kazandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Nevmekan için, düşündükleri Millet Kıraathaneleri için çok iyi bir örnek olduğunu söyledi."

Bir mekanın neye göre ve niçin kurulacağının çok önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Fikir size sadece mekanı nasıl tasarlayacağınızı göstermez, oraya gelecek olan insanlara nasıl davranacağınızı, onları nasıl ağırlayacağınızı da gösterir. Yani onlara fikrin vücud bulmuş hali olan mekanın hikayesini anlatacaksınız." diye konuştu.

"Millet Kıraathaneleri okuyan, misafir ağırlamasını bilenlere emanet edilmeli"

Abdurrahman Demirel, kültürel mekanların doğru bir fikir üzerine inşa edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçeriği sadece kitap ve çalışma mekanı şeklinde kurgulanırsa korkarım belli bir süre sonra önemini kaybedecek ve unutulacaktır. Millet Kıraathanesi oluşturma fikrinin içeriğinin çok iyi planlanarak mekanın ona göre kurgulanması gerekmektedir. Biz bu mekanda ne yapacağız ve ne amaçlıyoruz? Bir 'Kültürel Ara Mekan' oluşmasını sağlamak en önemli hedef olmalı. İçerisinde sohbetler, dinletiler ve özel etkinlikler yapılarak kültürel alan oluşturmalı, buralara devam eden gençlere kendini ifade edecekleri ve fikirlerini uygulayacakları dergi, radyo gibi mecralar kurgulanmalıdır. Bu şekilde müdavimlerin mekanla aidiyet duygusu oluşacak ve buraları sahiplenmeye başlayacaklardır. Hangi şehirde kurulacaksa bu yerler, o şehrin okuyan ve insan ağırlamasını bilen şahsı bulunup ona emanet edilmelidir. Bu mekanda üniversite öğrencileri yarı zamanlı çalışma fırsatı bulmalıdır. Neticede doğru fikir üzerine oluşacak olan 'Millet Kahvehaneleri', bulunduğu yerin en önemli kültürel ara mekanı ve neşe alanı olacak ve yeni bir kitle oluşmasına hizmet edecektir."

Anadolu Ajansı
Bu haber 2,711 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acının fotoğrafı!
09 Temmuz 2018 19:39		 Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı
09 Temmuz 2018 19:27
Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi
09 Temmuz 2018 18:45		 Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı
09 Temmuz 2018 17:40
Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı
09 Temmuz 2018 17:38		 Grip diye doktora götürüldü, teşhis konulamayınca felç kaldı
09 Temmuz 2018 17:27
Kırkpınar 'sessiz' başlıyor
09 Temmuz 2018 17:06		 İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03
Yol çalışmasında bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu
09 Temmuz 2018 15:44		 'Tren faciasından' parası olmadığı için kurtuldu
09 Temmuz 2018 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekili aday adayı 1
vis a vis 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
barzani'nin resmi davetli olarak tbmm'ye gelmesi 2
kanser tedavisinin tamamen ücretsiz olması 1
09.07.2018 cumhurbaşkanı yemin töreni 1
düğün fotoğrafçısının damadı dövmesi 2
ingiltere milli takımı 2
Brandon sanderson 4
sabah sabah 4
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam