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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Şehzadeler ilçesinde iki hafif ticari araçla bir otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu yolunda şehir merkezi yönüne giden Numan Güloğlu (42) idaresindeki 45 ADB 51 plakalı hafif ticari araç, cezaevi kavşağında karşı yönden gelen Selma Kaya (46) yönetimindeki 45 ZB 5114 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda ilerleyen 35 HB 6935 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden Selma Kaya ile araçlarda bulunan Berat Polatoğlu (24), Aydoğan Ulutaş (68), Özkan Ulutaş (32), Irmak Akbulut (21), Yiğit Demirhindi (28) ve Sevtap Ulutaş (53) yaralandı.
Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sevtap Ulutaş, hayatını kaybetti.
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