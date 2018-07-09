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9 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
09 Temmuz 2018 00:05
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9 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirler onuruna akşam yemeği verecek ve basın açıklaması yapacak.

(TBMM/16.30/Ankara/17.15/18.00/19.30/21.30)

1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

(TBMM/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

3- Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2018 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)
Anadolu Ajansı
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