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Kılıçdaroğlu, tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
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