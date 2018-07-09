En çok satan 10 otodan 6'sı Türkiye'de üretiliyor

Yılın ilk yarısında 92 bini yerli, 183 bini ithal olmak üzere toplam 275 bin adet otomobil satıldı. 2018 Ocak-Haziran döneminde en çok satan otomobiller listesine Türkiye'de üretilen yerli modeller damga vurdu. Türk tüketicilerin en çok tercih ettiği ilk on otomobil arasında altı yerli bulunuyor. En çok satanlar listesinde ilk sırada 18 bin 406 adetle Renault Megane, ikinci sırada 16 bin 898 adetle Fiat Egea, üçüncü sırada 14 bin 856 adetle Renault Clio var.

İLK BEŞTE TEK İTHAL VAR

Dördüncü sırada ise bir ithal model bulunuyor. Ocak-Haziran döneminde 11 bin 337 adet satan Volkswagen Passat dördüncü sıraya adını yazdırırken, 11 bin 62 adet satan Honda Civic beşinci oldu. En çok satanlar listesinde altıncı sırada Adapazarı Toyota tesislerinde üretilen bir model, Toyota Corolla bulunuyor. Yılın yarısında 10 bin 820 adet satan Toyota Corolla'yı, İzmit Hyundai Assan tesislerinde üretilen Hyundai i20 izliyor. Yerli üretim i20 7 bin 985 adetle yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasında ise ithal modeller bulunuyor. 7 bin 669 adetle Nissan Qashqai sekizinci, 7 bin 242 adetle Ford Focus dokuzuncu, 7 bin 159 adetle Peugeot 301 onuncu sırada.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 96.6

Türkiye'de üretim yapan markaların yerlilik oranlarına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Tofaş, ilk altı ayda 747 adedi ithal, toplam 22 bin 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Yüzde 96.6 ile yerlilik oranı en yüksek firma Tofaş oldu. İkinci sıradaki Honda 14 bin 59 adet otomobil sattı. Yerlilik oranı yüzde 75.5. Üçüncü sıradaki Toyota'nın sattığı otomobillerin yüzde 87.3'ü Türkiye'de üretildi. Toyota, 13 bin adeti yerli, toplam 14 bin 889 adet otomobil sattı.

İTHAL OTONUN PAZAR PAYI DÜŞÜYOR

Binek otomobil pazarında ithalatın payı azalmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2018 Ocak-Haziran aylarında Türkiye'de üretilen otomobillerin toplam pazardan aldıkları pay yüzde 33.5'e yükselirken, ithalatın payı yüzde 66.5'e geriledi. Mayıs sonu itibariyle ithalatın payı yüzde 66.8 olarak gerçekleşmişti. 2013'te yüzde 77.9 olan ithal otomobillerin payı, son beş yılda 7.9 puan azaldı. 2017 sonu itibariyle ithalatın payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Türkiye'de üretilen binek otomobillerin satışı da son beş yılda iki katına çıktı. 2013'te 147 bin adet yerli otomobil satılırken, bu rakam 2017'de 216 bin adede yükseldi.

EN DÜŞÜK ORAN % 42.5

Renault, toplam 46 bin 891 adet otomobil sattı. Yerli otomobil satışı 35 bin 424 adet olarak gerçekleşti. Yerlilik oranı yüzde 75.5 oldu. Hyundai, bu dönemde 9 bin 104 adeti yerli olmak üzere toplam 21 bin 412 adet binek oto sattı. Markanın yerlilik oranı yüzde 42.5 olarak gerçekleşti.

Ufuk Sandık