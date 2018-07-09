YPG'ye Racu darbesi: 19 terörist ölü

TSK'nınteröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde bulunan Türk istihbarat birimleri, kısa bir süre önce PKK/YPG'nin bölgede bulunan Türk Özel Kuvvetleri'ne yönelik olarak intihar saldırısı hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

Doğu ve Güneydoğu'daki birçok saldırı eylemine katıldıktan sonra Kandil'e, oradan da Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Afrin Cenderes'e gelen, ancak operasyon sırasında Racu bölgesinde sağ olarak yakalanan bir teröristin ifadelerinden de yararlanan birlikler saldırı hazırlığındaki teröristlerden bir kısmının Racu'da bir ormanlık alanda bulunan sığınakta gizlendiklerini belirledi.

Bunun üzerine önceki gün sabaha karşı harekete geçen özel kuvvetler, sığınağa düzenledikleri operasyonda, 8 terörist ölü, biri kadın 3 teröristi de sağ olarak ele geçirdi.

Sağ yakalanan 2 teröristin verdikleri bilgiler ve üzerlerinden çıkan belgelerden elde edilen bilgilerle, saldırı hazırlığındaki diğer teröristlerin de Mabeta bölgesi kırsalında olduğunu belirlendi.

Önceki gün öğle saatlerinde düzenlenen hava operasyonunda da 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SIRRIBERK ARSLAN