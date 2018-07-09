|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
YPG'ye Racu darbesi: 19 terörist ölü
Terör örgütü PKK/YPG'li 22 teröristin, Racu ve Mabeta'daki özel kuvvetlere intihar saldırısı girişimine F-16'lar geçit vermedi
TSK'nınteröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde bulunan Türk istihbarat birimleri, kısa bir süre önce PKK/YPG'nin bölgede bulunan Türk Özel Kuvvetleri'ne yönelik olarak intihar saldırısı hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.
Doğu ve Güneydoğu'daki birçok saldırı eylemine katıldıktan sonra Kandil'e, oradan da Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Afrin Cenderes'e gelen, ancak operasyon sırasında Racu bölgesinde sağ olarak yakalanan bir teröristin ifadelerinden de yararlanan birlikler saldırı hazırlığındaki teröristlerden bir kısmının Racu'da bir ormanlık alanda bulunan sığınakta gizlendiklerini belirledi.
Bunun üzerine önceki gün sabaha karşı harekete geçen özel kuvvetler, sığınağa düzenledikleri operasyonda, 8 terörist ölü, biri kadın 3 teröristi de sağ olarak ele geçirdi.
Sağ yakalanan 2 teröristin verdikleri bilgiler ve üzerlerinden çıkan belgelerden elde edilen bilgilerle, saldırı hazırlığındaki diğer teröristlerin de Mabeta bölgesi kırsalında olduğunu belirlendi.
Önceki gün öğle saatlerinde düzenlenen hava operasyonunda da 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.
SIRRIBERK ARSLAN
Bu haber 2,026 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI