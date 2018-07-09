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Ak Parti, 2004 ruhuna dönmeyi hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği' projesinin detayları ortaya çıktı. Yerel yönetimde AK Parti'yi 2004'te zirveye taşıyan belediyecilik anlayışına geri dönülecek
09 Temmuz 2018 07:00
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Ak Parti, 2004 ruhuna dönmeyi hedefliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere yönelik uyarılarının perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Seçim sonrasında teşkilatlar ve milletvekilleri tarafından hazırlanan raporlarda milletvekili seçimindeki oy düşüşlerinde belediyelerin icraatlarının, özellikle de vatandaş ile yeterince iletişim kurmamalarının da etkisi olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında "gönül belediyeciliği ve teşkilatçılığı"na geçileceğini açıkladı. İşte AK Parti'nin gönül belediyeciliği'nin satırbaşları:

VATANDAŞLA YAKIN TEMAS: AK Parti, 2004'te AK Parti'yi yerel yönetimlere taşıyan ruh canlandırılacak. O dönemde başlayan ve marka haline gelen "AK Parti belediyeciliği" hizmetler bazında günün koşullarına göre revize edilecek. Vatandaş ile bütünleşmiş ruha geri dönülecek.

ESNAFLA KAHVALTI: Belediye başkanlarından sabah namazından gece yatana kadar zamanlarının büyük bölümünü vatandaş ile geçirmeleri istenecek. Başkanlar namazdan sonra esnafı ziyaret edip sabah çayını esnaf ile içip kahvaltısını yapacak.

MAKAM ARABASI AYARI: Siyah plaka ve makam arabasının yansıttığı resmiyetten uzak durulacak. Halktan kopuk bir görüntünün oluşmasına asla izin verilmeyecek.

HALK GÜNLERİ: Başkanlar vatandaşın her zaman ulaşabileceği, sorunlarını dinleyecek mesafede olacak. Bunun için gerekirse haftanın belli günleri halk günü yapılacak. Herkes randevusuz gelip sorunlarını anlatacak. Sorunların çözülmesi için anında talimat verilip, takip edilecek.

KİMİN İHYACI VAR, BİLİNECEK: Yardıma ihtiyacı olan, yoksul vatandaşlara özel önem gösterilecek. Başkanlık yaptığı yerde kimin ne durumda olduğunu bilecek ve ona göre hemen yardım edecek.

ÇUKUR KALMAYACAK: Vatandaşın elektrik ve su sıkıntıları, yollardaki çukurların kapatılması gibi sorunlarına önceli verilecek. Hizmetler ile ilgili en küçük bir sıkıntı bile ortaya çıkmayacak.

ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK: İhale, imar gibi konularda algı operasyonlara neden olunabilecek işlerden uzak durulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

Sabah
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