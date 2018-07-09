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'Washington Türkiye'nin S-400'leri satın almasını önlemeye çalışıyor'

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Amerikalı yetkililerin Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alma fikrinden vazgeçmesi için tüm yolları denediğini belirtti
09 Temmuz 2018 07:05
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'Washington Türkiye'nin S-400'leri satın almasını önlemeye çalışıyor'

Fox News kanalına konuşan Hutchinson, "Ankara'nın S-400'leri satın almasına kesinlikle karşıyız, çünkü bu durum NATO'nun Türkiye'deki silahlarıyla uyumunu olumsuz etkileyecek. Hem Rusya'nın yarattığı savunma sistemini kullanıp, hem de Türkiye'ye F-35'leri teslim edemeyiz. Bu nedenle Rus sistemlerini topraklarında konuşlandırmaması için Türkiye'yle her yönden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜTTEFİKİMİZİ KENDİ TARAFLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR'

ABD'nin çeşitli düzeylerde birçok kez Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını ele aldığını söyleyen Hutchinson, "Rusya'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını düşünüyorum, onlar birçok müttefikimizi kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Rusya'yı Türkiye'yi ve diğer NATO müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalışarak 'tarihteki en güçlü ittifakı olan NATO'yu' istikrarsızlaştırmakla suçlayan Hutchinson, Türkiye'nin, ABD'nin işbirliğini devam ettirme niyetinde olduğu NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

(Sputnik)
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