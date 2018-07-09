Tren kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Bölgede enkaz çalışmaları sürüyor.

Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan trenin 5 vagonu, Tekirdağın'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yağışın ardından çamur nedeniyle bölgeye ulaşım güçlükle sağlandığı için kaza yerine paletli araçlar yönlendirildi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla harekete geçen İBB Yol Bakımdan 2 kurtarıcı vinç, 1 paletli iş makinesi, 1 tane lastikli loder, 1 tane mazot tankeri, 10 personel bölgede kaza bölgesindeki çalışmalara destek verdi.

Tekirdağ Çorlu'da trenin devrilme nedeni belli oldu

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta zorluklara sebep olsa da etkili bir şekilde çalışmlarımız devam etmiştir."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 124 vatandaşımız yaralı, hastanede tedavi altında. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum.

Ulaştırma Bakanı: Yoldaki kontroller Nisan ayında yapılmış. Saat 14:20'den sonra düşen aşırı yağıştan dolayı tren raylarıyla yol arasındaki malzemeyi götürmüştür.

KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1 ASKER YARALANDI

Kazanın ardından sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında düştüğü belirtilen bir asker de yaralandı. Yaralı asker Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülürek tedavi altına alındı.

BAKANLARDAN ZİYARET

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çorlu'da kaza sonrası yaralanan hastaları ziyaret etti.

ASKERİ HELİKOPTERLER YARALI TAŞIDI

Türk Silahlı Kuvvetlerince, yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

İLK AÇIKLAMAYI TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN YAPTI

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, ilk açıklamasında tren kazasında çok sayıda yaralının olduğunu belirterek, "Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var" dedi.

Ceylan ikinci açıklamasında ise "Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak." ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI : 10 ÖLÜ 73 YARALI

Acı haberi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, tren kazasında ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gümüş yaptığı açıklamada, yaralıların havadan ve karadan İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelere sevkinin yapıldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir."

İBRAHİM KALIN: TÜM BİRİMLER SEFERBER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili olarak, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi" dedi.

BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bozdağ, tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

MAHİR ÜNAL'DAN MESAJ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulunan Ünal, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorluda bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza dolayısıyla, geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN KAZANIN NEDENİYLE İLGİLİ İLK TESPİT

Ulaştırma Bakanlığı tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

KAZADAN ÖNCE ÇOK YAĞIŞ VARDI

Görgü tanıkları da kazadan önce bölgede çok yağış oluğunu dile getirdi. CNN TÜRK muhabirine açıklama yapan görgü tanığı kazadan önce 1 - 1,5 saat boyunca çok şiddetli yağış yaşandığını söyledi. Bazı görgü tanıkları da orada bulunan derenin taştığı ifade etti. Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre Tekirdağ'ın iç kesimlerinde bugün sağanak yağış bekleniyordu.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

TCDD: Kriz merkezi kuruldu.

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN SEVKİYATI

Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası sonrasında, bölgeye ilk etapta 304 ünite kan sevkıyatı yapıldığı, Türk Kızılay'ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Kızılay daha sonra da kan ihtiyacının tamamen karşılandığını açıklayarak vatandaşların hastanelere gitmemesi için duyuru yaptı.

YAYIN YASAĞI

Başbakanlık tarafından, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

AB'DEN TAZİYE MESAJI

Tekirdağ'da meydana gelen tren kazası ile ilgili AB Türkiye Delegasyonu adına Büyükelçi Christian Berger bir mesaj yayınladı: Mesajda,"Trajik tren kazası bizleri derinden üzdü; tüm Türkiye'ye ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KKTC'DEN TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğü belirtilerek, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Kazada yaralananlara da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.