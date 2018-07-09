Aidat ödemeyen komşuya şifreli önlem

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde oturan memur Serap Avan Uçar, apartman yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle aylık 60 TL olan aidatlarını ödemedi. Bunun üzerine apartman yönetimi, asansöre şifreli sistem taktırdı. 16 daireden 15'ine şifre verilirken 8'inci katta oturan Uçar'a şifre verilmedi, tepkili komşuları da Uçar ile şifreyi paylaşmadı.

"8. KATTAYIM, ZORLANIYORUM"

Yönetimin gelir gider hesaplarında şeffaflık bulunmadığı gerekçesiyle apartman yöneticisiyle sorunlar yaşadığı için aidat ödemediğini belirten Serap Avan Uçar, şifre sisteminin hukuka aykırı olduğunu ve 8. katta oturduğu için zorluklar yaşadığını belirterek apartman yöneticisine dava açacağını söyledi. Apartman yönetimi ise 16 daire olan binada sadece ev sahibi Serap Avan Uçar'ın aidatlarını ödemediğini, hatta binanın ortak elektrik borucunu bile ödemediği için kendilerine düşen payı da diğer kat sakinlerinin ödemek zorunda kaldığını ileri sürdü. Binada sadece bu kat sakini ile sorun yaşandığını belirten yönetim, "Biz de daire sakinleri olarak böyle bir çözüm ürettik" dedi.

'UYGULAMA YASAL DEĞİL'

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Avukat Ali Onara, şunları söyledi: Kat Mülkiyet Kanunu'na göre ortak alanlara ait giderlerden hiç kimse muaf tutulamayacağı gibi kat maliklerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yararlanması da engellenemez. Aidatını ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında tahsilata ilişkin yasal hükümler açık. Alacağı tahsil edemiyorsanız icra takibi ya da dava açarak sonuca ulaşabilirsiniz. Bu mantığa göre aidat borcunu ödemeyen kat maliki ya da kiracıya merdivenleri kullanmama yasağı da getirirsiniz ki bu örnek bile yapılan uygulamanın yasal olmadığını gösterir.