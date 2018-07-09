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Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili getirilen geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi
Başbakanlığın yazısı üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili dün getirilen geçici yayın yasağının kaldırıldığı bildirildi.
RTÜK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin dün Başbakanlığın 47121 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağının, Başbakanlığın 47135 sayılı kararı ile kaldırıldığı kaydedildi.
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