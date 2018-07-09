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İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler

İYİ Partili bazı vekillerin dünkü yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öpmesi, krize neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ,"Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal gitsinler" dedi
09 Temmuz 2018 09:15
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İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler

Meclis grup yönetiminin de belirleneceği toplantı öncesi partililere hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü yemin töreninde bazı milletvekillerinin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesini eleştirdi.

'İYİ PARTİ'Yİ TERK ETSİN'

Akşener, partililere hitaben, "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli'nin elini öpmüştü. Aralarında Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da bulunduğu bazı İYİ Partililerin Bahçeli ile tokalaşıp sıcak sohbet etmeleri de partide tepkilere neden olmuştu.

'BÜYÜĞE SAYGI, KÜÇÜĞE SEVGİ'

Öte yandan Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, başta partinin genel başkanı Meral Akşener olmak üzere tepkilerin gelmesinin ardından açıklama yaptı.

Yeniçağ gazetesinin aktardığına göre Arkaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulu'nda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur: Sayın Devlet Bahçeli bey, İYİ Parti milletvekillerinin, yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu, milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Ben de teşekkür ettim. Türk'ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin nezaketine karşı ben de aynı ölçüde nezaket gösterdim. Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur. Benim partim İYİ Parti, genel başkanım Sayın Meral Akşener'dir."
Karar
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