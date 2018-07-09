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Barış bildirisine imza atan akademisyenler de OHAL ile ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararname ile 199 akademisyen ve üniversitelerden 52 idari personel ihraç edildi
09 Temmuz 2018 09:22
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Barış bildirisine imza atan akademisyenler de OHAL ile ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararname ile 199 akademisyen ve üniversitelerden 52 idari personel ihraç edildi.

OHAL'in kaldırılmasından önce yayımlanan son KHK'yla 18 bin 632 kişi ihraç edilirken, bazı gazete ve dernekler de kapatıldı. İhraç edilen 199 akademisyen arasında ise 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı barış bildirine imza atanlar da bulunuyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre KHK'da, akademisyenlerin bir bölümünün, 'çalıştıkları kurumların kanaati' de doğrultusunda ihraç edildiği gerekçesine yer verildi.

İhraç edilen akademisyenlerin bir bölümünün isimleri şöyle:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ile İktisat Fakültesindeki Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Arş Gör. Aydın Arı, Arş. Gör. Serap Sarıtaş, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Emel Yuvayapan, Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Dilek Karabulut, Edebiyat Fakültesi'ndeki Arş. Gör. Özer Yersüven.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ: Selime Güzelsarı, Bahadır Aydın.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ: Nevra Akdemir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ: Esra Güzeloğlu Kilim.

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ: Hilal Eyüpoğlu.

Ayrıca Mersin, Van, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa'dan Eğitim Sen üyeleri ve Bitlis'ten SES üyeleri de ihraç edildi.
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